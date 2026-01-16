Fenerbahçe, transfer çalışmalarında anlamlı bir projeye imza attı. Sportif Direktör Devin Özek'in annesinin ilham olduğu 'Geleceğe Umut' projesi kapsamında Futbol A Takım transferlerinde oyuncu maaşlarından yüzde 1'lik kısmının dezavantajlı çocuklar için bağışlanacağı duyuruldu.

FENERBAHÇE: 'KATKI SAĞLAMAK İSTEMEYEN FUTBOLCULARIN TRANSFERİNDEN VAZGEÇİLECEK'

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yalnızca sahada değil; hayatın her alanında sorumluluk almayı, topluma değer katmayı ve geleceğe umut olmayı en temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Bu anlayış doğrultusunda, Sportif Direktörümüz Devin Özek’in fikir öncülüğünde hayata geçirilen ve kulübümüz tarafından sahiplenilerek sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesini başlatmış bulunuyoruz.

Bundan böyle gerçekleştirilecek tüm Profesyonel Futbol A Takım transferlerinde, oyuncularımızın maaşlarının %1’i; dezavantajlı çocukların hayatına dokunacak, onların eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sunacak bir destek programı için ayrılacaktır.

Bu sosyal sorumluluk ilkesini benimsemeyen ve maaşından katkı sağlanmasını kabul etmeyen yeni yapılacak futbolcu transferlerinde görüşmeler ilerletilmeyecektir.

İlgili kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından hayata geçirilecek bu program; yalnızca bir kampanya değil, Fenerbahçemizin değerlerini yansıtan, kalıcı ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk modeli olacaktır.

Bu anlamlı projenin ilham kaynağı olan Devin Özek’in annesi Cornelia Özek’in anısına ilk adımı atılan bu yolculuk; sevgiyle büyüyen bir fikrin, binlerce çocuğun hayatında umut dolu bir iz bırakma arzusunun simgesi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir geleneği olacaktır.

Fenerbahçe, geçmişte olduğu gibi bugün de; başarıyı yalnızca kupalarla değil, insan hayatına kattığı değerle ölçmeye devam edecektir.

Büyük bir camia olmanın sorumluluğunu yüreğinde taşıyan bir kulüp olarak, bu anlayışı her alanda yaşatmayı sürdürüyoruz.

Milyonların yüreğinde yaşayan Fenerbahçe olduğu gibi, geleceği umutla inşa eden çocukların hayatında da Fenerbahçe olmaya devam edeceğiz."