Fenerbahçe, başkan Sadettin Saran ile eski başkan Ali Koç arasında gerçekleşen görüşmenin nezaket ziyaretinden ibaret olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunarak gündeme gelen iddiaları yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."