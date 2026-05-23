Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’nu 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi.
Fenerbahçe, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ve Hull City için tebrik mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı’yı ve Hull City yönetimini tebrik eder, Premier Lig’de başarılar dileriz.”