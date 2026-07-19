Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları sürerken sakatlığı bulunan 5 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
MURIQI VE DIEGO CARLOS SAHALARA DÖNMEYE YAKLAŞTI
Kulüpten yapılan açıklamada, tedavi süreci planlanandan olumlu ilerleyen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ve kısa süre içinde saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı belirtildi.
Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü, önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına katılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Diego Carlos'un ise son antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı ve yakın zamanda antrenmanların tamamına katılmasının beklendiği aktarıldı.
LIVAKOVIC 2-3 HAFTA YOK
Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in tedbir amaçlı bireysel çalışmalarına devam ettiği açıklandı.
Milli takım kampında sakatlanan Dominik Livakovic'in ise tedavisine başlandığı belirtilirken Hırvat kalecinin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği duyuruldu.