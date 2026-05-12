Fenerbahçe SK, Türk futbol tarihine damga vuran 12 Mayıs 2012 olaylarını yıl dönümünde unutmadı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o güne dair dikkat çeken mesajlar verirken, taraftarlar da paylaşımın altına yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan paylaşımda, "12 MAYIS 2012: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ 3 Temmuz 2011’de başlayan ve Fenerbahçe’yi hedef alan sürecin önemli dönüm noktalarından biri olan 12 Mayıs olaylarının üzerinden 14 yıl geçti. 12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde, FETÖ’cü polisler tarafından planlı bir gerginlik yaratılmış; hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canına kast edilmiştir. Fenerbahçe camiası ise tarihi boyunca olduğu gibi o gün de haksızlık karşısında geri adım atmamış; birlik, dayanışma ve haklılığından aldığı güçle gerçeklerin ortaya çıkması için mücadelesini sürdürmüştür. 119 yıldır onurlu ve dimdik duran; “önce vatan” diyerek daima ülkesinin yanında olan; yaşadığı tüm haksızlıklara rağmen yarıştığı her branşta Türk sporuna hizmet etmeyi sürdüren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; 12 Mayıs 2012’de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız."

