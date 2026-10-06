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Kaynak: AA

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çalışmalarını sürdürerek değerlendiren Fenerbahçe, bu süreçte Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, aranın ardından yoğun bir maç programına girecek.

Fenerbahçe’nin yoğun fikstürü Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayacak. Karadeniz ekibiyle oynanacak mücadelenin ardından sarı-lacivertliler, 14 Ekim’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile İngiltere’de karşılaşacak.

İki deplasman maçını arka arkaya oynayacak Fenerbahçe, sonrasında Süper Lig’de sahasında taraftarının karşısına çıkacak. Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada rakip Corendon Alanyaspor olacak.

17 Ekim’de Alanyaspor’u ağırlayacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmanın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak. Fenerbahçe, 20 Ekim’de Kadıköy’de Çekya temsilcisi Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak.

9. HAFTADA GALATASARAY DEPLASMANINDA

10 Ekim ile 20 Ekim arasında 2 Süper Lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkacak Fenerbahçe, 6 gün maç yapmayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 9. haftasında 26 Ekim'deki derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray derbisinin ardından 31 Ekim'de sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, bu maçtan 4 gün sonra İngiliz ekibi Liverpool'la Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, bir sonraki milli araya 8 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK müsabakasıyla girecek.

3 KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Bir aylık süreçte 5 Süper Lig, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini İstanbul'da oynayacak.

Avrupa mücadelesinde Aston Villa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-lacivertli ekip; Slavia Prag ve Liverpool ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Arca Çorum FK mücadeleleri için İstanbul dışına çıkacak Fenerbahçe, bir diğer deplasman müsabakasında ise Galatasaray'la karşılaşacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri Corendon Alanyaspor ve Göztepe mücadelelerini ise Chobani Stadı'nda oynayacak.