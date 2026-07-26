Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeni sezonun ilk resmi maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken kadro planlamasında da kritik bir sürece girdi.

YABANCI KURALI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için uygulayacağı 10+4 yabancı oyuncu kuralında geri atmaması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, kadrodaki yabancı futbolcularla ilgili önemli kararlar almaya hazırlanıyor.

5 OYUNCUNUN AYRILIK İHTİMALİ ÖNE ÇIKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Fred, Jayden Oosterwolde, N'Golo Kante, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimali bulunuyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu isimlerden üç oyuncunun satışına onay vermesi bekleniyor.

FRED İÇİN 'BİZİMLE OLACAK' DEMİŞTİ

Adı ayrılık iddialarıyla sık sık anılan Fred hakkında İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze maçının ardından yaptığı 'Bu sezon bizimle olacak.' açıklaması dikkat çekmişti.

Ancak bu açıklamaya rağmen Brezilyalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin, yaz transfer döneminin son gününe kadar gündemde kalabileceği belirtiliyor.

GÖZLER VERİLECEK KARARDA

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de, yabancı kontenjanını rahatlatacak ayrılıkların hangi oyuncular üzerinden şekilleneceği transfer döneminin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.