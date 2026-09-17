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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio, sahalara geri dönüyor.

22 Ağustos'ta TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında sakatlanan İspanyol yıldız, uzun süren tedavi ve bireysel çalışma programının ardından bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Asensio'nun sakatlığını atlattığını ve yeniden maç kadrosuna girebilecek fiziksel seviyeye ulaşması için bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca yıldız futbolcunun takım antrenmanlarının bir bölümünde yer alacağını ve 20 Eylül Pazar günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edileceğini açıklamıştı.

ASENSIO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Tedavi programında planlanan aşamaları geride bırakan Asensio, bugün gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşlarına katıldı.

İspanyol futbolcunun Eyüpspor karşılaşmasında kadroda bulunması kesinleşirken forma giyip giymeyeceğine ise teknik heyetin karar vermesi bekleniyor.