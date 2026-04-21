Fenerbahçe’de yürütülen iç denetim süreciyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüpte görev yapan üst düzey bir yöneticinin ciddi bir yolsuzluk yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu durum yaklaşık 1,5 ay önce kulüp başkanına iletildi. Bu süreçte başkanın, ortaya atılan iddiaların belgelerle desteklenmesini istediği belirtildi.

KULÜPTE MADDİ KAYIP İDDİASI GÜNDEMDE

Bunun üzerine devreye giren iç denetim biriminin inceleme başlattığı ve yaklaşık 15 gün önce hazırlanan raporu yönetime sunduğu ifade edildi. Söz konusu raporun halen başkanın önünde olduğu ve detaylarının değerlendirildiği aktarıldı. İddialarda yer alan bir diğer önemli unsur ise kulübün bu süreçte ciddi bir maddi kayıp yaşadığı yönünde.

GÖZLER SADETTİN SARAN'DA

Konuya ilişkin yönetim içinde bir toplantı gerçekleştirildiği, ancak Başkan Sadettin Saran'ın nasıl bir adım atacağına dair henüz net bir karar alınmadığı öne sürüldü. Söz konusu kişinin, Ali Koç döneminde kulübe dahil olduğu ve uzun süredir görev yaptığı da iddialar arasında.