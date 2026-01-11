Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yendiği maça iki kulüp arasındaki yağmurluk farkı da damga vurdu.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray taraftarları kendilerine dağıtılan yağmurluğun kalitesizliğinden şikayet ederken Başkan Dursun Özbek, bu konuda hatalı olduklarını kabul ederek bir daha böyle bir görüntünün yaşanmayacağına dair söz verdi.

FENERBAHÇE DERBİDE BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFER YARATTI

Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinde ise dağıtılan yağmurluk ve bayrakların ortaya çıkardığı görüntüler derbide yıllarca hafızalardan silinmeyecek büyüleyici bir atmosfer yarattı.

YAĞMURLUK VE BAYRAKLARIN MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurluk ve bayrakların maliyeti de belli oldu.

Talha Arslan'ın haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalinde taraftarları için toplam 35 bin yağmurluk, 35 bin küçük bayrak ve bin büyük bayrak hazırlattı.

Tüm bu organizasyonun mimarının Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz olduğu ifade edilirken 15 milyon 250 bin TL'lik maliyetin ise Başkan Sadettin Saran tarafından karşılandığı kaydedildi.