Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Beyoğlu Yeniçarşıspor ile karşı karşıya geldi.
MUSABA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI
Maçın henüz başında Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba sakatlanarak oyundan çıktı.
Hollandalı yıldız 23. dakikada kenara gelerek yerini Mert Müldür'e bıraktı.
SÜPER KUPA BAŞARISINDA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu çıktığı ilk maçta eski takımına karşı sergilediği 2 asistlik performansla gelir gelmez takıma katkı sağlamıştı.
Fenerbahçe'nin Süper Kupa başarısında önemli rol oynayan Musaba'nın sakatlık durumu merak konusu oldu.