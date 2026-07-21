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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÖNÜNDE TURUN KAPISINI ARALADI

Chobani Stadyumu’nda sezonun ilk resmi maçına Fenerbahçe taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu karşılaşmada Polonya ekibine sahayı adeta dar eden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle turun kapısını araladı.

TALISCA GALİBİYETİN MİMARI OLURKEN BARTUĞ ELMAZ MAÇA DAMGA VURDU

Anderson Talisca attığı frikik golüyle galibiyetin mimarı olurken arşılaşmada performansıyla maça damga vuran isim ise Bartuğ Elmaz oldu.

İsmail Kartal’ın ilk 11’de şans verdiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sahanın en iyilerindendi.

🚀 Bartuğ Elmaz’ın ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruş direkten döndü. pic.twitter.com/i3dF88NvEV — TV100 (@tv100) July 21, 2026

GOLE ÇOK YAKLAŞTI AMA ŞANSIZLIK YAKASINI BIRAKMADI

Maç boyunca çektiği şutlarla gole yaklaşan ve 62’inci dakikada direğe takılan Bartuğ Elmaz, hem savunma sorumluluğu yerine getirdi hem de hücum aksiyonlarında sık sık başrol oynadı.

FORMA REKABETİNDE 'BEN DE VARIM' DEDİ

Orta sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle Gornik Zarbze’ye zor anlar yaşatan Bartuğ yeni sezon için forma rekabetinde güçlü bir aday olduğunu herkese gösterdi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ALKIŞLANDI

68’inci dakikada yerini Asensio’ya bırakan Bartuğ tribünlerden güçlü bir alkış aldı.