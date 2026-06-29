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Kaynak: AA

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan günün ilk çalışmasına salonda kuvvet ve dayanıklılık programıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk çalışmaları ve iki grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, hücum varyasyonları ile bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Çalışmanın ilk bölümünde Marco Asensio ile Milan Skriniar'ın da takımla birlikte yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, yeni sezon mesaisini akşam saatlerinde yapılacak ikinci antrenmanla sürdürecek.