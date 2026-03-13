Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 2-0'lık yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler bu yenilgiyle birlikte ligde bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

TEDESCO KARARI

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu, acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Kısa süren toplantının ardından Fenerbahçe yöneticisi Ali Gürbüz, "Tedesco ile yollar ayrıldı mı? sorusuna "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız." yanıtını verdi.

BİR TOPLANTI DAHA OLACAK

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yarın 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek ve bu toplantının ardından açıklamalar yapılacak.