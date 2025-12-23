Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, PSV forması giyen Hollandalı yıldız Joey Veerman ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen transfer sürecini askıya aldı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı. Oyuncunun da Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BOSZ SÖZLERİYLE DOĞRULAMIŞTI

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “En azından bir kez daha onu izlemenin tadını çıkarın.” sözleriyle Veerman’ın ayrılığına işaret etmişti.

18 MİLYON EURO TEKLİF

Fenerbahçe’nin, Joey Veerman için PSV’ye 18 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenildi. Bu rakam, Hollanda ekibine resmi olarak iletildi.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

TRT Spor’un haberine göre, Joey Veerman transferinde görüşmeler an itibarıyla durduruldu. Sarı-lacivertli yönetimin, transferin maliyeti ve genel planlama üzerinden son değerlendirmelerini yaptığı belirtildi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesinde Veerman dosyasının tamamen kapanmadığı, ancak transferle ilgili nihai kararın kısa süre içinde netleşeceği ifade ediliyor.