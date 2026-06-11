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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi ilk transfer gelişmesi gündeme geldi. Aziz Yıldırım’ın adaylık sürecinde Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

MALLORCA İLE 15 MİLYON EURO’YA ANLAŞMA

İspanyol ekibi Mallorca ile yapılan görüşmelerde tarafların 15 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu rakamı 3 yıl içinde ödemeyi planladığı ifade edildi.

Anlaşmada ayrıca oyuncunun olası satışından Mallorca’ya yüzde 10 pay verilmesini içeren bir madde de yer aldığı belirtildi.

İSTANBUL’A GELMEYE HAZIRLANIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Vedat Muriqi’nin süreci yakından takip ettiği ve gelişmelerden memnun olduğu aktarıldı. Kosovalı golcünün, kulüplerin resmi olarak el sıkışmasını beklediği ve ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmeye hazırlandığı ifade edildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Tecrübeli forvetin İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçeceği ve Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

Daha önce 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Muriqi, o dönem 21 milyon euro karşılığında Lazio’ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcunun yeniden Fenerbahçe’ye dönerek şampiyonluk hedefiyle kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.