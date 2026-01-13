Kasımpaşa'nın başına geçen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'den sonra bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve istediği kadar forma şansı bulamayan 30 yaşındaki stoper Becao'ya Kasımpaşa talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Oyuncunun maaşı iki kulüp arasında paylaşılacak.

Kasımpaşa, Becao'ya son teklifini iletti ve oyuncuya süre verdi. Becao ise teklifi değerlendirme aşamasında. Brezilyalı oyuncu İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor.