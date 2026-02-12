Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Zirve yarışı için kritik önem taşıyan derbi maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekip bugün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptı.
LEVENT MERCAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanan Süper Kupa Finali'nde sakatlanarak bir süredir forma giyemeyen sol bek oyuncusu Levent Mercan'ın takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALMASI BEKLENİYOR
Domenico Tedesco'nun göreve geldikten sonra en çok üzerine titrediği isimler arasında yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.