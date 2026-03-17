Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli

'TEDESCO'NUN SEZONU TAMAMLAYAMAMA İHTİMALİ VAR'

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na göre; Fenerbahçe yönetimi Tedesco’ya son bir şans verdi. Sabuncuoğlu Youtube kanalındaki canlı yayınında, ikinci bir kötü sonuç durumunda Tedesco ile yolların ayrılabileceğini ve teknik direktörlük görevi için ilk hedefin de belli olduğunu belirtti.