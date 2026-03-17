Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Fenerbahçe'de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli

Fenerbahçe'nin Karagümrük mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışından uzaklaşmasının ardından Domenico Tedesco'nun görevi tehlikeye girdi. Sadettin Saran, Tedesco ile yapılan olağanüstü toplantı sonrası 'yola devam' kararı alsa da ayrılık ihtimalinin devam ettiği ve Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 1

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası lider Galatasaray ile aradaki puan farkının açılması, teknik direktör Tedesco’nun koltuğunu ciddi şekilde salladı.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 2

SARAN 'TEDESCO İLE YOLA DEVAM' DEMİŞTİ

Başkan Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile bir toplantı yaptıktan sonra teknik ekiple yola devam edileceğini açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte kamuoyunda Fenerbahçe’nin sezonu Tedesco ile bitireceği görüşü hakim olmuştu.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 3

'TEDESCO'NUN SEZONU TAMAMLAYAMAMA İHTİMALİ VAR'

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na göre; Fenerbahçe yönetimi Tedesco’ya son bir şans verdi. Sabuncuoğlu Youtube kanalındaki canlı yayınında, ikinci bir kötü sonuç durumunda Tedesco ile yolların ayrılabileceğini ve teknik direktörlük görevi için ilk hedefin de belli olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 4

FENERBAHÇE YERLİ BİR TEKNİK ADAMLA ÖN GÖRÜŞME YAPTI

Fenerbahçe yönetiminin Tedesco ile yolları ayırma ihtimalinin doğmasının ardından yerli bir teknik adamla ön görüşme yaptığını ifade eden Yağız Sabuncuoğlu şimdilik mevcut teknik ekiple alınan yola devam kararı sonrası bu müzakerelerin durduğunu da kaydetti.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 5

NE OLDUYSA TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA OLDU

Fenerbahçe’de bir diğer tartışma konusu ise Trabzonspor deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından takım performansının düşmesi ve sürpriz puan kayıplarının bu maçtan sonra yaşanması olmuştu.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 6

TRABZON DÖNÜŞÜ UÇAKTA KRİZ İDDİALARI

Trabzon dönüşü uçakta bir krizin patlak verdiğine dair söylentiler son haftalardaki formsuzluk durumunun bir sebebi olarak gösterilmişti.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 7

'DERBİ GALİBİYETİ SONRASI PRİM İSTEDİLER'

Bu konuyla ilgili de edindiği bilgileri paylaşan Yağız Sabuncuoğlu, takım kaptanlarının uçakta prim konusunu açtığını belirterek şunları söyledi:

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 8

'YÖNETİM ÖZEL BİR PRİM AÇIKLAMAMIŞTI'

“Trabzonspor maçı için yönetim bir prim belirlemedi. Herhangi bir prim söylemi olmadı. Ancak Fenerbahçe'de bazı oyuncular maçı kazandıktan sonra prim olup olmayacağını sordular

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 9

'PRİM ÖDENMEMESİ BAZI OYUNCULARDA RAHATSIZLIK YARATTI'

“Orada da maç öncesi bir prim sözü verilmediği ve bu yüzden de Trabzonspor maçı özelinde bir prim ödenmeyeceği söylendi. Yeni yönetim ikili üçlü maçlardan sonra bir prim ödüyor.

Fenerbahçe’de Trabzon dönüşü yaşananlar ortaya çıktı: Tedesco giderse hedef belli - Resim: 10

Bir sonraki maçların kazanılması durumunda yeni prim ödeneceğini söylüyorlar. Bazı futbolcularda bu durum rahatsızlık yaratıyor. Çok önemli bir maç kazandıklarını savunuyorlar.”

