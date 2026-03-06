Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan beklenen haber geldi.

TEDESCO SAMANDIRA'YA GELEREK GÖREVİNE DÖNDÜ

Nottingham Forest deplasmanı dönüşünde hastalanarak takımın çıktığı son iki maçı kaçıran Tedesco'nun görevine geri döndüğü belirtildi.

SAMSUNSPOR MAÇINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Samandıra'ya gelerek antrenmana katıldığı bildirilen 40 yaşındaki teknik adamın Samsunspor maçında takımın başında yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE 2 MAÇA ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETİMİNDE ÇIKTI

Tedesco'nun yokluğunda teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe ligin 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmış ve Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.