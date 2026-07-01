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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Anderson Talisca'nın da MR'a girmesi endişe yaratmıştı.

TALISCA'NIN MR SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Antrenman sonrası hissettiği ağrılar nedeniyle tedbir amaçlı MR'ı çekilen Brezilyalı yıldızın sonuçları belli oldu.

Yapılan detaylı incelemelerin ardından Talisca'nın MR görüntülemesinde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.

AVUSTURYA KAMPINDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Sağlık ekibinin Talisca'nın ağrı hissettiği bölgeyi güçlendirmesi için özel bir program dahilinde çalışmasını önerdiği gelen bilgiler arasında. Avusturya kampında takımla birlikte antrenmanlara çıkması için herhangi bir olumsuz durum olmaması teknik heyeti ve sarı lacivertli taraftarları rahatlattı.