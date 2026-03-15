Fenerbahçe'nin bu sezon en önemli gol silahlarından olan Anderson Talisca, sakatlığı sonrası yeniden sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

TALISCA ANTRENMANA KATILDI

Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıkları başlayan Fenerbahçe'de Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Talisca da katıldı. Brezilyalı yıldızın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Salonda core hareketleriyle başlayan antrenmanda ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar da yapıldı.

Sarı Lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.