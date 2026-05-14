Trendyol Süper Lig'in son haftasında Eyüpspor'u ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
TALISCA İZİN ALARAK ÜLKESİNE GİTTİ
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca Eyüpspor maçı öncesi özel izinle ülkesi Brezilya'ya gitti.
KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Bu sezon çıktığı 45 maçta 27 gol, 5 asistle oynayarak etkileyici bir performansa imza atan Talisca son oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlığı nedeniyle 80. dakikada kenara gelerek yerini Asensio'ya bırakmıştı.