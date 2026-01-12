Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin, takımdan ayrılması bekleniyor. Polonyalı isme Fransa'dan ve Hollanda'dan teklifler vardı. Sarı-lacivertli ekip, Fransız kulübü Rennes ile anlaşma noktasına geldi.

SON PÜRÜZLER

Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor; bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa transferin çok kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Oyuncu tarafında ise hiçbir sorun yok. Sebastian Szymanski, Fransa’ya transfer fikrine sıcak bakıyor ve kulüpler uzlaştığı takdirde süreci zorlaştırmayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan Polonyalı yıldız, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 resmi karşılaşmada forma giydi. Szymanski, toplam 1089 dakika sahada kalırken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.