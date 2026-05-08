Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıklayan Fenerbahçe'de Edson Alvarez 22 kişilik listede yer almadı.

EDSON ALVAREZ TEKNİK HEYET KARARIYLA KADROYA ALINMADI

Edson Alvarez'in neden kadroya alınmadığı merak konusu olurken tecrübeli oyuncunun herhangi bir sakatlığının olmadığı ve teknik heyet kararıyla Konya'ya götürülmediği öğrenildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI PROTESTO ETMİŞTİ

Fenerbahçe taraftarının geçtiğimiz hafta aylar sonra sahaya dönen Edson Alvarez'i protesto etmesinin bu karara sebep olabileceği düşünülüyor.