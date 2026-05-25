Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran başkanlığı döneminde futbol akademisi bünyesinde görev alan efsane futbolcu Tuncay Şanlı'nın istifa ettiği öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tuncay Şanlı, Fenerbahçe Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden istifa etti.

13 Kasım 2025 tarihinden itibaren sarı lacivertli kulüpte görev yapan Tuncay Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olduğu açıklanmıştı.