Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın devamında pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Günün idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

SON ÇALIŞMA GRAZ'DA YAPILACAK

Fenerbahçe, yarın Avusturya'ya hareket edecek. Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz karşılaşması öncesindeki son antrenmanını maçın oynanacağı Graz Liebenau Stadı'nda gerçekleştirecek.