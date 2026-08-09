UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Sturm Graz hazırlıkları devam ediyor - Resim : 1Fenerbahçe'de Sturm Graz hazırlıkları devam ediyor - Resim : 2Fenerbahçe'de Sturm Graz hazırlıkları devam ediyor - Resim : 3Fenerbahçe'de Sturm Graz hazırlıkları devam ediyor - Resim : 4

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

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TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın devamında pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Günün idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

SON ÇALIŞMA GRAZ'DA YAPILACAK

Fenerbahçe, yarın Avusturya'ya hareket edecek. Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz karşılaşması öncesindeki son antrenmanını maçın oynanacağı Graz Liebenau Stadı'nda gerçekleştirecek.