Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe’de maçın başında iki şansız sakatlık yaşandı.

SKRINIAR'IN YERİNE OYNAYAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE SAKATLANDI

Nottingham Forest maçında sakatlanan takım kaptanı Milan Skriniar’ın yerine forma şansı bulan Çağlar Söyüncü Kasımpaşa karşılaşmanın henüz 25’inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ARKA ADALESİNİ TUTTU VE DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

Rakibiyle girdiği bir pozisyonun ardından arka adalesini tutan Çağlar Söyüncü yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı ve bir süre sonra oyunun durmasıyla kendini yere bıraktı.

YİĞİT EFE OYUNA GİRDİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaşadığı talihsizlik nedeniyle sinirden çimleri yumruklayan Çağlar Söyüncü oyuna devam edemedi. Domenico Tedesco Çağlar Söyüncü’nün yerine genç stoper Yiğit Efe’yi oyuna sürdü.

OOSTERWOLDE DE SAKATLIĞI NEDENİYLE İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarına girilirken bu kez Jayden Oosterwolde oyunun durduğu bir anda kendini yere bıraktı. Sağlık görevlililerinin kontrolünün ardından Hollandalı stoper de oyuna devam edemedi ve yerini Kante'ye bıraktı.