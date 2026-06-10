Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek

Fenerbahçe, savunmaya dünya çapında ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Manchester City ile sayısız başarı yaşayan Nathan Ake için temaslar başlarken Aziz Yıldırım'ın transfer operasyonunu kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin'e emanet ettiği öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 1

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-lacivertlilerin, Manchester City forması giyen Nathan Aké için girişimlere başladığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 2

GUARDIOLA'NIN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU

31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2020 yılında Bournemouth'tan 45 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu.

Aké, uzun yıllar boyunca Pep Guardiola'nın rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 3

CITY'DE TOPLAM 12 KUPA KAZANDI

Manchester City kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibiyle toplam 12 kupa kaldırdı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kadronun önemli parçalarından biri oldu.

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 4

FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR

İki ayağını da etkili kullanabilen AkE, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle Fenerbahçe'nin sol stoper arayışına tam olarak uyduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 5

MANCHESTER CITY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezon gözden düşen Hollandalı savunmacı, Premier Lig'de yalnızca 18 maçta 688 dakika süre alabildi.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalırken Manchester City'nin makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa onay verebileceği ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 6

OĞUZ ÇETİN GÖREVLENDİRİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, başkan Aziz Yıldırım transfer operasyonu için Oğuz Çetin'i görevlendirdi. Tecrübeli futbol adamının kısa süre içerisinde Nathan Aké ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek - Resim: 7

TRANSFERİN ANAHTARI İKNA SÜRECİ

Fenerbahçe cephesi, oyuncunun şartlarını karşılamaktan çok Aké'yi projeye ikna etmeyi öncelik olarak görüyor. Hollandalı yıldızın olumlu yaklaşması halinde transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği belirtiliyor.

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