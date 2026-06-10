Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'e kritik görev: Manchester City'nin yıldızını ikna edecek

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin, Manchester City forması giyen Nathan Aké için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin, Manchester City forması giyen Nathan Aké için girişimlere başladığı öne sürüldü.
GUARDIOLA'NIN EN GÜVENDİĞİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU
31 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2020 yılında Bournemouth'tan 45 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmuştu.
Aké, uzun yıllar boyunca Pep Guardiola'nın rotasyonunda önemli bir rol üstlendi.
CITY'DE TOPLAM 12 KUPA KAZANDI
Manchester City kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibiyle toplam 12 kupa kaldırdı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kadronun önemli parçalarından biri oldu.
FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI PROFİLE UYUYOR
İki ayağını da etkili kullanabilen AkE, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu özelliğiyle Fenerbahçe'nin sol stoper arayışına tam olarak uyduğu belirtiliyor.
MANCHESTER CITY AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Geçtiğimiz sezon gözden düşen Hollandalı savunmacı, Premier Lig'de yalnızca 18 maçta 688 dakika süre alabildi.
Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalırken Manchester City'nin makul bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa onay verebileceği ifade ediliyor.
OĞUZ ÇETİN GÖREVLENDİRİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, başkan Aziz Yıldırım transfer operasyonu için Oğuz Çetin'i görevlendirdi. Tecrübeli futbol adamının kısa süre içerisinde Nathan Aké ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
TRANSFERİN ANAHTARI İKNA SÜRECİ
Fenerbahçe cephesi, oyuncunun şartlarını karşılamaktan çok Aké'yi projeye ikna etmeyi öncelik olarak görüyor. Hollandalı yıldızın olumlu yaklaşması halinde transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği belirtiliyor.