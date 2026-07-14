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Başkan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde şampiyonluk özlemine dikkat çekerek taraftarların bu hasrete son vermek istediklerini dile getirmişti. Göreve dönüşünün ardından güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen deneyimli başkan, sağ kanatta Greenwood transferini tamamlama aşamasına gelirken sol kanat için de girişimlerini hızlandırdı. Yönetim, Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği Kerem Aktürkoğlu'na beklentileri karşılayan bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vermeyi değerlendiriyor.

Milli futbolcunun takımdan ayrılması durumunda listenin ilk sırasında Ademola Lookman ile Marcus Rashford yer alıyor. Kulüp yönetiminin önceliği ise Nijeryalı yıldızı kadroya kazandırmak.

Lookman'ın adı ara transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmış, taraflar anlaşmaya yaklaşmasına rağmen dönemin yönetiminin gerekli mali güvenceyi sağlayamaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Nijeryalı futbolcu daha sonra Atletico Madrid'in yolunu tutarken bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlarda büyük üzüntü yaratmıştı. Aziz Yıldırım'ın bu kez transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin alternatif planında ise bulunuyor. Barcelona'nın kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu İngiliz futbolcu için satın alma opsiyonunu kullanmaması, transfer ihtimalini güçlendirdi.

28 yaşındaki hücum oyuncusunun Dünya Kupası sonrasında Manchester United'a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz ekibinin Rashford'u yeni sezon planlamasında düşünmediği öne sürülürken, Fenerbahçe'nin Lookman transferinin gerçekleşmemesi halinde tüm dikkatini İngiliz yıldıza çevireceği ifade ediliyor.