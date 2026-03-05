Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde Nottingham Forest ile oynadığı ilk maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın yokluğunda savunma hattında güç kaybetti.
SKRINIAR'IN SAHALARA DÖNÜŞÜ NETLİK KAZANDI
Dün oynanan Gaziantep FK maçında sakatlığına rağmen kaptanlık sorumluluğunun bilinciyle takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Skriniar'ın sahalara ne zaman döneceği netlik kazandı.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞECEK
A Spor'un haberine göre, Skriniar, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça yetişecek.
Teknik heyetin tam hazır olmadan tecrübeli stoperi oynatarak risk almak istemediği ve Beşiktaş karşılaşmasının Skriniar'ın dönüşü için hedef maç olarak seçildiği belirtiliyor.
BU SEZON 35 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 35 maçta görev alan Milan Skriniar, takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.