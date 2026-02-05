Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta tribüne yönelik hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen takım kaptanı Milan Skriniar'ın cezası belli oldu.

SKRINAR 2 MAÇ CEZA ALDI: TRABZONSPOR DERBİSİNDE YOK

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Skriniar'a 2 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi. Bu kararla birlikte Skriniar Fenerbahçe'nin ligin 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı derbi maçta forma giyemeyecek.

PFDK'NIN SKRINAR KARARI

PFDK'nın Skriniar kararı şöyle:

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına "