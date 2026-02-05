Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta tribüne yönelik hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen takım kaptanı Milan Skriniar'ın cezası belli oldu.

SKRINAR 2 MAÇ CEZA ALDI: TRABZONSPOR DERBİSİNDE SAHADA

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Skriniar'a 2 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi. Bu kararla birlikte; Skriniar, Erzurumspor maçında cezasının çekerek bir maçında indirdi. Tecrübeli stoper, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliğiyle oynayacağı maçta forma giyemeyecek ancak Trabzonspor maçında sahada olacak.

PFDK'NIN SKRINAR KARARI

PFDK'nın Skriniar kararı şöyle:

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına "