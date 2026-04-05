Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'nin savunma hattında taşlar yerine oturdu.
SKRINIAR VE SEMEDO HAFTALAR SONRA İLK 11'DE BAŞLIYOR
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan Milan Skriniar ile Portekizli sağ bek Nelson Semedo Beşiktaş karşısında ilk 11'de şans buldu.
Skriniar, Nottingham Forest ile oynanan Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yaşadığı sakatlık sonrası ligde 5 maç kaçırmıştı.
24. haftada oynanan Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Semedo ise 3 hafta sonra geri döndü.