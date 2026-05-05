Fenerbahçe SK, Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesinde önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. Takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRT Spor’un haberine göre, deneyimli stoperin maç kafilesinde yer alıp almayacağı Cuma günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

31 yaşındaki savunmacı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Skriniar’ın sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.