Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de stoper tandemini oluşturan iki önemli oyuncusu Jayden Oosterwolde ve Milan Skriniar ile ilgili yaşanan gelişmeler endişe yarattı.

OOSTERWOLDE CEZALI

Jayden Oosterwolde Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düşmesi nedeniyle Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

SKRINIAR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?

Bununla birlikte Kayserispor maçında devre arasında sakatlık riski nedeniyle oyundan çıkan kaptan Skriniar'ın durumu daha da büyük merak konusu oldu.

A Spor'un haberine göre; Kayserispor maçında yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Skriniar'ın sakatlık durumu Rizespor'a karşı oynamasına engel teşkil etmiyor.

Fenerbahçe teknik heyetinin maça Skriniar ile başlamayı planladığı ancak Slovak yıldızı sakatlık riski nedeniyle de 90 dakika sahada tutmayı düşünmediği aktarıldı.

Özellikle Oosterwolde'nin olmayışı nedeniyle Skriniar'ın Rizespor maçında sahada olması bekleniyor.