2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda geçen ve bol gollü mücadelede Kosova sahadan 4-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Slovakya’nın Dünya Kupası bileti alma ihtimali ortadan kalktı. Kadroda yer alan Milan Skriniar ise bu mücadelede süre bulamadı.

Milliyet’te aktarılan bilgilere göre, sakatlık süreci devam eden deneyimli stoperin ağrıları nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. İyileşme sürecinde olan Skriniar’ın kısa süre içerisinde İstanbul’a dönerek bireysel antrenmanlarına devam edeceği ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcunun, herhangi bir sorun yaşanmaması halinde milli aranın ardından Trendyol Süper Lig’de 5 Nisan’da oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin beklendiği belirtildi. Skriniar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

SKRINIAR’IN BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 karşılaşmada görev yapan Milan Skriniar, bu maçlarda 2 gol atıp 1 asistlik katkı sağladı.