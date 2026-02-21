Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest karşısında 3-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, kritik karşılaşmada Sidiki Cherif’i ilk 11’de sahaya sürdü.

11’de başlayan Cherif için maç özel bir anlam taşıyordu. Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Angers’den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrforun sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma maddesi bu maçla birlikte aktif oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre, Nottingham Forest karşısında ilk 11’de oynayan Cherif’in mukavelesindeki zorunlu satın alma opsiyonu yürürlüğe girdi.

4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif’in bonservis bedeli 18 milyon euro olarak belirlendi. Böylece genç futbolcunun Fenerbahçe’ye toplam maliyeti 22 milyon euroya ulaşmış oldu.