Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe’de Sidiki Cherif rüzgarı arkasına aldı.

SIDIKI CHERIF SERİYE BAĞLADI: LİGDEN SONRA KUPADA DA ATTI

Süper Lig’de geride bıraktığımız hafta Antalyaspor’a karşı kritik bir gole imza atarak Fenerbahçe formasıyla siftah yapan Sidiki Cherif kupa maçında da Gaziantep FK ağlarını havalandırarak seriye bağladı.

FENERBAHÇE ANGERS'TEN TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Angers’ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Fransız forvet, şu ana kadar 7 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.