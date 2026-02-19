Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlıyor.

TEDESCO İLERİ UÇTA SIDIKI CHERIF'E ŞANS VERDİ

Chobani Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli olurken Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ileri uçta yeni transfer Sidiki Cherif'e görev verdi.

GENÇ FORVET FENERBAHÇE'DE İLK KEZ 11'DE GÖREV ALACAK

Ara transfer döneminde Angers'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 19 yaşındaki genç forvet Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Sidiki Cherif daha önce Süpe Lig'de Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında oyuna son bölümde dahil olarak şans bulmuştu.