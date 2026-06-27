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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper transferi ön plana çıktı.

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, ikinci forvet transferini sürdürse de önceliği savunma hattını güçlendirmeye verdi. Yönetimin, Milan Skriniar'ın yanında görev yapacak yeni stoperi bir an önce kadroya katmayı hedeflediği belirtildi.

HEDEF MALANG SARR

Savunma hattı için Kim Min-Jae ve Malang Sarr isimlerini değerlendiren Fenerbahçe, Güney Koreli savunmacının yüksek bonservis ve maaş maliyeti nedeniyle bu transferden geri adım attı.

Bunun üzerine rotasını Malang Sarr'a çeviren sarı-lacivertlilerin, Fransız stoperle önemli mesafe kat ettiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİNCE İMZA

Haberde yer alan bilgilere göre, Lens ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Malang Sarr'ın serbest statüye geçmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla yeniden masaya oturarak transferi resmileştirmesi bekleniyor.

Geride kalan sezonda Lens formasıyla 39 resmi maça çıkan 26 yaşındaki savunmacının, Fenerbahçe'nin stoper transferindeki bir numaralı hedef olduğu kaydedildi.