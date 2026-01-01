Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların durumları netlik kazandı.

SEMEDO, EDSON VE ÇAĞLAR FORMA ŞANSI BEKLİYOR

Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü'nün teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Süper Kupa yarı final maçında forma giyebileceği öğrenildi.

TALISCA OLASI SÜPER KUPA FİNALİ'NE YETİŞEBİLİR

Öte yandan Eyüpspor ile oynanan son lig maçında sakatlanan ve sağ bacak alt adalesinde zorlamaya bağlı kanama tespit edilen Talisca'nın dönüşünün ise biraz daha uzayabileceği belirtiliyor.

Brezilyalı yıldızın Süper Kupa'da finale çıkılması durumunda bu maça yetişebileceği gelen bilgiler arasında. Aynı şekilde tedavisi devam eden Archie Brown'un da geri dönüş sürecinin uzayabileceği kaydedildi.