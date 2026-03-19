Slovakya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Kosova ile oynayacağı maçın kadrosu duyuruldu.

SKRINIAR SLOVAKYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar kritik maçta Slovakya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

FENERBAHÇE'DE 7 MAÇTIR FORMA GİYEMİYOR

Skriniar Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sakatlanmıştı. Tecrübeli stoper Fenerbahçe'de 7 maçtır forma giyemiyordu.

BENES VE SATKA DA ÇAĞRILDI

Skriniar ile birlikte Süper Lig'de top koşturan iki oyuncu daha Slovakya Milli Takımı'nda davet aldı.

Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Laszlo Benes ve Samsunspor'un stoperi Lubomir Satka da Slovakya kadrosunda yer aldı.