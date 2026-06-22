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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre teknik direktör İsmail Kartal, teknik heyet ve bazı futbolcular, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi.

Kontroller kapsamında ilk olarak EKG ve kan analizleri uygulanırken, ardından efor testi, akciğer muayenesi, kardiyak değerlendirmeler ve radyolojik incelemeler gerçekleştirildi. Süreç, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji branşlarındaki tetkiklerle tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte rutin sağlık kontrollerinin yarın da devam edeceği bildirildi.