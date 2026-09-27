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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran ve yönetimi, 1.3.2026 - 31.5.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili ibra edildi.

Oylama öncesinde söz alan Aziz Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak yönetimin ibra edilmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı.

"BEN İBRA EDECEĞİM, LÜTFEN SİZ DE EDİN"

Yıldırım, "Sabah buraya gelirken düşüncem böyle değildi. Geçen toplantıda da muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imaj oluşmaması gerektiğini söylemiştim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum" dedi.

"NASIL ÇÖZECEKLERSE ÇÖZSÜNLER"

Aziz Yıldırım, Kante'nin kontratı ve menejerleri hakkında da açıklamalarda bulundu; "Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var, üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler" ifadelerini kullandı.

"YEMİŞSİNİZ"

Aziz Yıldırım: “Szymanski’yi 10 milyon euroya satmışsınız. 4,3 milyon euroyu peşin almışsınız, 5,7 milyon euroyu kırdırmışsınız, yemişsiniz.”

Aziz Yıldırım'ın bu sözlerine karşın Sadettin Saran yönetiminden İlker Alkun: “Ali Koç yönetimine iki defa yenildiniz. Ali Koç’a karşı kongre kazanan bir yönetime saygı duymanız lazım. Neyi çaldık, neyi yedik?”