Fenerbahçe Medicana, THY ile oynanan maçta sakatlanan Hande Baladın’ın sağlık durumunu açıkladı. Yapılan muayenede oyuncunun ayak bileğinde dış yan bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında Türk Hava Yolları’na 3-2 mağlup oldukları maçta sakatlanan Hande Baladın ile ilgili resmi bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Fenerbahçe'de yapılan açıklama şöyle:

"Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın’ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.