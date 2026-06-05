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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ancak sarı-lacivertli ekipte beklentileri karşılayamayan Allan Saint-Maximin, Fransa temsilcisi Lens'e veda etti.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, tecrübeli futbolcu MLS ekiplerinden Charlotte FC ile anlaşmaya oldukça yakın.

FRANSA'DA YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz şubat ayında Meksika ekibi Club América ile yollarını ayıran Saint-Maximin, sezonun ikinci yarısında Lens'e transfer olmuştu.

Fransız futbolcu, yeni takımında kısa sürede formunu yakalayarak dikkat çekti. Lens formasıyla 13 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Saint-Maximin için bu dönemin en özel gelişmesi ise saha dışında yaşandı. Fransız yıldız, kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Fransa Kupası'nı kazanan 29 yaşındaki futbolcu, böylece profesyonel kariyerindeki önemli bir eksikliği de tamamlamış oldu.