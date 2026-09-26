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Kaynak: AA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak genel kurulda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönemin yönetimsel ve mali açıdan ibrası üyelerin oylarına sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe için de oylama yapılacak.

Genel kurul gündeminde Fenerbahçe'nin Samandıra'da yer alan Can Bartu Tesisleri'yle ilgili önemli bir madde de bulunuyor. Hazine mülkiyetindeki 14 bin 934 metrekarelik bölümün satın alınabilmesi amacıyla kulüp yönetimine yetki verilmesi konusu üyelerin değerlendirmesine sunulacak.