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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de, takıma katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Yönetim, yeni transferler öncesinde kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.

NTV'nin haberine göre sarı-lacivertlilerin ocak ayındaki önceliği, takımda gelecek planları arasında yer almayan oyuncularla vedalaşmak olacak. Ayrılık sürecinin tamamlanmasının ardından İsmail Kartal'ın belirlediği bölgelere transfer yapılması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de ilk etapta takımdan gönderilmesi beklenen iki futbolcunun Mimovic ve Nene olduğu öne sürüldü. Bu oyuncuların ayrılıklarından elde edilecek gelirin, sarı-lacivertlilerin yeni transfer hamlelerinde kullanılmasının planlandığı aktarıldı.