Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere’nin Nottingham Forest takımını konuk edecek ve mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekibin resmi açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella ise antrenmanı izledi ve Tedesco ile futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti. Fenerbahçe, Nottingham Forest maçı hazırlıklarını yarın sonlandıracak.